Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht im Stadtteil West

Ludwigshafen (ots)

Durch einen Zeugen konnte am 21.04.2023, gegen 17 Uhr der Fahrer eines LKW MAN in der Valentin-Bauer-Straße beobachtet werden, welcher in Schlangenlinien fuhr. Hierbei touchierte der Fahrer auf Höhe der Nummer 19 einen Audi A6, welcher am linken Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt stand. Es entstand Sachschaden von ca. 5000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer weiter. Schließlich konnte der 59-jährige Fahrer aus Ludwigshafen in der Bruchwiesenstraße festgestellt und kontrolliert werden. Ersten Ermittlungen nach könnte es sich um ein medizinisches Problem gehandelt haben. Der Fahrer wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am LKW entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

