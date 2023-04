POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht im Stadtteil Mitte

Ludwigshafen (ots) - Als ein 37-jähriger Fahrradfahrer am 20.04.2023, gegen 07:30 Uhr, in der Saarlandstraße eine rote Ampel missachtete und über die Bahnschienen fuhr, kam es zu einem Unfall. Die anfahrende Straßenbahn erfasste den Hinterreifen seines Rads, sodass der Mann stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. Sowohl am Fahrrad als auch an der Bahn entstand leichter Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ...

mehr