POL-PPRP: Brand in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) - In einer kurzen Abwesenheit des Barkeepers stahl am 21.04.2023, gegen 2 Uhr, ein bislang Unbekannter Münzgeld aus der Kasse einer Bar in der Bahnhofstraße. Dabei entstand ein Sachschaden in mittlerer zweistelliger Höhe. Der Barkeeper konnte den unbekannten Mann wie folgt beschreiben: Etwa 1,75 m groß, dunkelblond und wenig Bart. Er sei in Begleitung eines Mannes mit schwarzen Haaren und Bart gewesen. Sie haben etwas beobachtet oder können ...

