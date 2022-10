Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bierdiebe in Einkaufszentrum

Leinefelde (ots)

Diebe hatten es in einem Markt für Lebensmittel auf Getränke abgesehen und entwendeten diese in größerer Menge. Vermutlich geschah dies in der vergangenen Nacht. Der oder die Diebe verschafften sich Zutritt zum Markt und somit auch Zugriff auf mehrere Bierkästen. Diese wurden anschließend abtransportiert. Die Eichsfelder Polizei sicherte am Morgen Spuren und ermittelt nun zu der Tat. Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 036306-6510 zu melden.

