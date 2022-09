POL-COE: Dülmen/ "Einbrecher bitte zweimal klingeln" oder "Komm rein - bin nicht daheim"

Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter hebelten in der Nacht vom 06.09.2022 auf den 07.09.2022 ein Fenster eines Firmengebäudes auf der Straße "Breil" in Ascheberg auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Dort durchsuchten sie die Räume und entwendeten eine Kaffeekasse samt Inhalt (dreistelliger Geldbetrag). Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

