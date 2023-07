Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch-Versuchter Einbruch in Büroräume-Kennzeichendiebstahl-Zigarettenautomat gesprengt-Fahrraddiebstahl-Scheibe von Pkw eingeschlagen-Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch

Neuenstein. Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (28.07.) in ein gewerbliches Objekt in der Raiffeisenstraße in Obergeis ein. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Büroräume

Bad Hersfeld. Mehrfach hebelten bislang Unbekannte an einem Fenster eines Bürogebäudes in der Wehneberger Straße. Rahmen und Verglasung hielten den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass lediglich etwa 1.000 Euro Sachschaden entstanden. Die Täter flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bebra. Die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-GA 18 eines grauen Dacia Dokker stahlen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (28.07.). Zur Tatzeit stand das Auto in der Bahnhofstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zigarettenautomat gesprengt

Bad Hersfeld. Am frühen Samstagmorgen (29.07.), gegen 2.46 Uhr, sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten im Bereich der Kreuzung der Fritz-Rechberg-Straße und der Straße "Am Roten Graben". Eine Zeugin war auf das Knallgeräusch aufmerksam geworden und hatte anschließend ein Fahrzeug wegfahren gehört. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Bad Hersfeld. Ein weißes Damenrad des Herstellers Diamond im Wert von rund 30 Euro stahlen Unbekannte am Samstag (29.07.). Zwischen 9.30 Uhr und 22 Uhr war das Zweirad mit einem Schloss an einem Straßenschild in der Landecker Straße angeschlossen gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheibe von Pkw eingeschlagen

Obersuhl. Unbekannte schlugen in der Nacht zu Sonntag (30.07.) in der Straße "Am Güterbahnhof" eine Scheibe eines weißen Renault Twingo ein. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts aus dem Fahrzeuginnenraum entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Breitenbach a. Herzberg. Mindestens vier Unbekannte versuchten sich am frühen Montagmorgen (31.07.), gegen 0.35 Uhr, unbefugten Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Zur Pfaffengrube" zu verschaffen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde eine Bewohnerin auf einen Täter aufmerksam, als dieser über einen Zaun des Grundstücks in Richtung des Hauseingangs kletterte. Als die Einbrecher die Frau bemerkten, flüchteten sie umgehend in unbekannte Richtung. Die Täter können als etwa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß und mit dunkler Bekleidung beschrieben werden. Eine Person soll eine dunkle Sturmhaube getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell