POL-HA: Häusliche Gewalt - Mann schlägt seinen Bruder

Hagen-Vorhalle (ots)

Dienstag (27.06.) kam es in den frühen Morgenstunden in Vorhalle zu einer häuslichen Gewalt zwischen Geschwistern. In einem Mehrfamilienhaus gerieten zwei Männer in einen Streit, ein 23-Jähriger schlug dabei mit der Hand zwei Mal in das Gesicht seines Bruders. Der leicht verletzte Hagener gab an, dass er seinen jüngeren Bruder aufgefordert hatte das Fenster zu öffnen, da dieser eine Zigarette geraucht hat. Der 23-Jährige sei der Aufforderung jedoch nicht nachgekommen, sodass eine Diskussion entstand. Irgendwann sei diese eskaliert und der Hagener sei geschlagen worden. In der Vergangenheit sei es bereits mehrfach zu körperlicher Gewalt zu seinem Nachteil gekommen.

Bei Eintreffen der Polizei blutete der leicht verletzte Hagener an der Unterlippe. Er verzichtete auf eine medizinische Behandlung. Die Einsatzkräfte verwiesen seinen 23-jährigen Bruder der Wohnung und erteilten ihm ein zehntägiges Rückkehrverbot. Er erhielt darüber hinaus eine Strafanzeige. (arn)

