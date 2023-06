Polizei Hagen

POL-HA: Mitarbeiter eines Drogeriemarktes und Polizeibeamte stellen zwei Ladendiebe - vorläufige Festnahmen

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen am Montagnachmittag (26.06.2023) in der Innenstadt zwei Ladendiebe vorläufig fest, die zuvor Parfüm aus einem Drogeriemarkt stahlen und anschließend flüchteten. Gegen 14.15 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Geschäftes in der Hohenzollernstraße die Männer dabei, wie sie gemeinsam in den Laden gingen und sich anschließend aufteilten. Einer von ihnen ging in die Parfümabteilung und nahm ein Flacon aus dem Regal. Mit diesem ging er dann zu dem zweiten Mann zurück und beide verließen gemeinsam das Geschäft, ohne für das Parfüm zu bezahlen. Der Mitarbeiter lief den beiden 39-jähirgen Ladendieben hinterher und hielt einen von ihnen in der Kampstraße fest. Der andere Mann lief weg, wurde aber kurz darauf durch Polizeibeamte an der weiteren Flucht gehindert. Wegen vorliegender Haftgründe legten die Beamten beiden Tätern Handschellen an, nahmen sie vorläufig fest und brachten sie zum Polizeigewahrsam. Die Kripo ermittelt wegen des Ladendiebstahls. (sen)

