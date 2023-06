Polizei Hagen

POL-HA: Bilanz - Kontrollen des Fernreiseverkehrs der Polizei Hagen am 23. Juni

Hagen (ots)

Am Freitag (23.06.) führte die Polizei Hagen Kontrollen des Fernreiseverkehrs durch. Der Verkehrsdienst der Behörde legte den Fokus dabei auf den Bereich von Anschlussstellen (A46, Elseyer Straße, A1, Eckeseyer Straße und Weststraße). Insgesamt wurden 116 Fahrzeuge von den Einsatzkräften gestoppt und überprüft. 12 Personen nutzten am Steuer ein Handy, zehn Verkehrsteilnehmer waren nicht angeschnallt, hiervon waren drei Kinder nicht -bzw. nicht ordnungsgemäß gesichert. In einem Fall war die Ladung nicht richtig gesichert.

Auf der Weststraße hielten die Polizisten gegen 17.45 Uhr einen 33-Jährigen an. Der Hagener war mit einem E-Scooter auf dem Gehweg unterwegs. Am Roller fehlte die vorgeschriebene Versicherungsplakette. Der Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss, lallte und schwankte stellenweise. Der Mann gab an, das Kennzeichen verloren zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde mit ihm durchgeführt - das Gerät zeigte einen Wert von über 1,5 Promille an. Der Mann wurde zwecks Blutprobenentnahme zur Wache Hoheleye verbracht. Hier konnte ermittelt werden, dass der E-Scooter im vergangenen Jahr in Hagen gestohlen wurde. Der 33-Jähriger erhielt Anzeigen wegen einer Trunkenheitsfahrt, wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wagend es Verdachts des Diebstahls. Die Polizisten stellten darüber hinaus den E-Scooter zwecks Eigentumssicherung sicher.

Am 07. Juli 2023 sowie am 21. Juli 2023 finden weitere Kontrollen des Fernreiseverkehrs unter dem Motto #sicherindenurlaub statt. Auch hier liegt der Schwerpunkt auf Überprüfungen im Bereich der gefahrenen Geschwindigkeit, der Nutzung von elektronischen Geräten während der Fahrt und der richtigen Sicherung von Ladung und Gepäck und vor allem auf der richtigen Sicherung von Kindern im Auto. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell