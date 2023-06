Polizei Hagen

POL-HA: Frau schlägt in Wehringhausen auf Auto ein und leistet Widerstand

Hagen (ots)

In der Nacht von Freitag (23.06.2023) auf Samstag schlug eine 22-jährige Frau in Wehringhauen auf ein Auto ein und leistete anschließend Widerstand gegen Polizeibeamte. Gegen 02.30 Uhr fuhren die Beamten über die Augustastraße und wurden dort auf die Frau aufmerksam. Sie schlug auf einen am Straßenrand geparkten Skoda ein und wollte flüchten, als die Polizisten sie ansprachen. Es gelang den Beamten, die 22-Jährige an der Flucht zu hindern und ihr Handschellen anzulegen. Dabei schlug sie gegen den Arm einer der Polizisten und trat anschließend mehrfach gegen ihr Bein. Während des Einsatzes ergaben sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung der 22-Jährigen. Der Rettungsdienst brachte sie in eine psychiatrische Einrichtung. Die angegriffene Polizeibeamtin wurde leicht verletzt. (sen)

