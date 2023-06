Polizei Hagen

POL-HA: Schwerer Unfall mit Harley-Fahrer in Bathey

Hagen-Boele (ots)

Am Sonntag, 25.06.2023, kam es zu einem schweren Unfall an der Wandhofener Straße. Diese befuhr ein 27-Jähriger in seinem Toyota gegen 18 Uhr in Richtung Kabel. Als er nach links in die Schwerter Straße abbog, übersah er einen Motorradfahrer. Der 42-jährige Harley-Fahrer leitete nach Zeugenaussagen noch eine Notbremsung ein. Er konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Aufprall war so stark, dass die Vorderachse des Toyotas und die Lenkung der Harley brachen. Der Motorradfahrer wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Er musste schwerverletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallstelle musste durch die Polizei abgesperrt und beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. (hir)

