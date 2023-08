Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Geparkter PKW in Bachstraße in Hünfeld angefahren

Fulda (ots)

Hünfeld - Am 31.07.2023 wurde zwischen 15:00 und 18:00 Uhr ein in der Bachstraße in Hünfeld, Höhe Hausnummer 34, ein abgestellter PKW Seat Leon an der Front vorne links durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher meldete sich nach dem Unfall weder bei der geschädigten Anwohnerin noch bei der Polizei, weswegen nun Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen wurden. Der PKW des flüchtigen Verkehrsteilnehmers müsste entweder von links oder im Heckbereich mutmaßlich rechts in Form von Lackkratzern und Dellen beschädigt sein. Wer Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer: 06652/96580, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell