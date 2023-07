Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

21-Jähriger durch Crash leicht verletzt

Fulda. Ein 21-jähriger Fiat-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Freitag (28.07.) leicht verletzt. Eine 52-jährige Opel-Fahrerin befuhr derzeitigen Erkenntnissen nach gegen 21 Uhr in Fulda die Johannesberger Straße in nördliche Richtung. In Höhe der Hausnummer 2 kam der Opel aus unklarer Ursache auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und geriet in den Gegenverkehr. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden 21-jährigen Fiat-Fahrer. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Opel Astra beschädigt

Heringen. In der Zeit vom Dienstag (25.07.), gegen 17 Uhr, bis zum Mittwoch (26.07.), gegen 10 Uhr, parkte ein 52-jähriger Fahrer aus Stuttgart sein Fahrzeug, einen roten Opel Astra Sports Tourer, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Lindigstraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Pkw auf der linken Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell