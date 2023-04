Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Ortsteil Oesterau - Verkehrsunfall mit Hubschrauberlandung

Plettenberg (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 15:40 wurden die Feuerwehr und der Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall in den Ortsteil Oesterau alarmiert. Hier war es zu einem Alleinunfall eines PKW gekommen. Der Fahrer, welcher alleine in seinem Fahrzeug unterwegs war, kam in Fahrtrichtung Attendorn aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Gartenzaun und kam anschließend in einem Garten zum Stehen. Aufgrund der anzunehmenden Schwere der Verletzungen entschied sich der Einsatzleiter in Absprache mit dem Rettungsdienst und dem Notarzt, einen Rettungshubschrauber anzufordern. Der Rettungshubschrauber Christoph 25 aus Siegen ging auf der Kreuzung Oestertalstraße und Baddinghagener Weg zur Landung und transportierte den Patienten nach einer Erstversorgung in eine Klinik nach Siegen. Die Oestertalstraße war für die Rettungs- und anschließenden Bergungsarbeiten komplett für den Verkehr gesperrt, wodurch sich zum Teil lange Rückstaus bildeten. Gegen 17 Uhr war der Einsatz beendet und die Einsatzkräfte rückten in ihre Standorte ein. Neben den hauptamtlichen Kräften der Feuer- und Rettungswache war die Löschgruppe Oestertal im Einsatz, welche die Absicherung des Rettungshubschraubers übernahm.

Zur Unfallursache und Schadenhöhe kann die Feuerwehr keine Aussage erteilen.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell