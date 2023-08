POL-OH: Sattelzug kommt von der Fahrbahn ab - 100 Meter Schutzplanke beschädigt

Bad Hersfeld (ots) - Die Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg bietet am Dienstag (08.08.), in der Zeit von 10 bis 15 Uhr, eine kostenlose Fahrradcodierung auf dem Gelände der Polizeiliegenschaft in Bad Hersfeld, Kleine Industriestraße 3, 36251 Bad Hersfeld, an. Anmeldungen sind ab sofort unter der Rufnummer 06621/932-0 möglich. Eine individuelle Fahrradcodierung kann dazu beitragen, Fahrraddiebe abzuschrecken und die ...

