Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Getränke geklaut.

Lippe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (10./11.07.2023) stiegen Unbekannte in eine Gaststätte in der Engelbert-Kämpfer-Straße ein. Sie stahlen Alkoholika und Energy-Drinks und beschädigten ein Fenster. Hinweise auf Tatverdächtige richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell