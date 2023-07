POL-GE: Mehrere Autos bei Fahrt in Bismarck demoliert

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raub am Freitagabend, 30. Juni 2023, in Schalke-Nord. Gegen 18.15 Uhr lief ein 67-Jähriger von der Kurt-Schumacher-Straße in die Caubstraße, wo er laut eigenen Angaben wiederholt geschlagen wurde und gestürzt sei. Daraufhin standen plötzlich drei Jugendliche vor ihm und entwendeten dem Gelsenkirchener sein Portemonnaie. Anschließend flüchtete das Trio in Richtung des nahe gelegenen Bolzplatzes. Am nächsten Tag ...

