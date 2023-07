POL-GE: Polizei stoppt nächtliche Renovierung eines Lokals

Gelsenkirchen (ots) - Nachdem ein Senior am Samstag, 1. Juli 2023, in einem Kreditinstitut in Buer Bargeld abgehoben hat und anschließend bestohlen wurde, sucht die Polizei den Täter und Zeugen der Tat. Der 75 Jahre alte Gelsenkirchener hatte gegen 10.40 Uhr Geld in der Bank an der Breddestraße abgeholt und war anschließend in sein davor geparktes Auto ...

mehr