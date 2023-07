Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Körperliche Auseinandersetzung vor Spielhalle in Hessler - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Samstag, 1. Juli 2023, am Fersenbruch in Hessler. Ein 36-jähriger Gelsenkirchener lief gegen 20.45 Uhr auf dem dortigen Gehweg in Richtung Kanzlerstraße, als er nach eigenen Angaben unvermittelt von vier Unbekannten körperlich angegriffen und ins Gesicht geschlagen wurde. Zeugenaussagen zufolge habe es im Vorfeld zunächst eine verbale Streitigkeit zwischen dem Gelsenkirchener und einer weiteren unbekannten, an der Schlägerei unbeteiligten, Person gegeben. Danach seien mehrere Männer aus der Spielhalle gekommen und hätten den Gelsenkirchener geschlagen. Nach den körperlichen Übergriffen seien die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Polizei bittet sowohl den Beteiligten der verbalen Streitigkeit als auch weitere Zeugen sich, zwecks Sachverhaltsklärung, beim Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu melden.

