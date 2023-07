Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtige in Schalke durch Einsatzkräfte und Diensthund gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Montag, 3. Juli 2023, gegen 00.45 Uhr mehrere Personen, die sich auffällig vor einem gesicherten, ehemaligen Fabrikgebäude an der Wilhelminenstraße befanden und augenscheinlich versuchten, sich Zutritt zu diesem Gelände zu verschaffen. Die alarmierte Polizei umstellte die Baustelle und beobachtete drei Unbekannte, die in Richtung Overwegstraße versuchten zu flüchten. Die Tatverdächtigen konnten in Tatortnähe gestellt und durch den Diensthund Duke zum Stehenbleiben bewegt werden. Die Sicherung der Baustelle wurde offensichtlich beschädigt und in dem Fabrikgebäude konnten bereitgelegte Kupferkabel festgestellt werden, die augenscheinlich zum Abtransport vorbereitet wurden. Die tatverdächtigen Gelsenkirchener im Alter von 21, 22 und 33 Jahren wurden vorläufig festgenommen. In der Nähe der Baustelle konnte ein unverschlossener Transporter festgestellt werden, der in Verbindung mit der Tat stehen könnte. Dieser wurde durch die Polizei durchsucht und aufgefundene Tatmittel aus dem Fahrzeug selbst und im Umfeld der Baustelle wurden sichergestellt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahles in oder aus Baustellen ein und ermittelt.

