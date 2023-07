Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit Trunkenheit und Flucht

Gelsenkirchen (ots)

Am heutigen Sonntag, 02.07.2023 gegen 05:00 Uhr verlor ein 46jähriger Kraftfahrzeugführer in dem von ihm geführten Citroen an der Kreuzung Gewerkenstraße/Grothusstraße die Kontrolle über das Kraftfahrzeug. Er prallte gegen den Mast einer Lichtzeichenanlage, so dass der Pkw nicht mehr fahrbereit war. Ein 26jähriger Anwohner, der durch das Unfallgeräusch auf das Geschehen aufmerksam wurde, begab sich vor das Haus und konnte sehen, dass der Fahrzeugführer sich fußläufig von der Unfallörtlichkeit entfernte. Im Rahmen der daraufhin durchgeführten polizeilichen Fahndung konnte der flüchtige Fahrzeugführer angetroffen werden. Da er offenkundig alkoholisiert war, wurde ihm nach einem Atemalkoholtest eine Blutprobe entnommen. Außerdem gab der Mann auf Befragen an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Auch dieser Straftatbestand wurde zur Anzeige gebracht. Gegen den Halter des Unfallfahrzeuges wurde eine Verkehrsvergehensanzeige vorgelegt, da er zuließ, dass der Unfallfahrer trotz fehlender Fahrerlaubnis das Kraftfahrzeug nutzen konnte. Der Citroen wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt.

