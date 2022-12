Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sachbeschädigung und offener Haftbefehl/Metalldiebstahl - Tatverdächtige festgenommen

Iserlohn (ots)

Ein 21-Jähriger schlug am Freitagabend, gegen 20:00 Uhr, gegen den Außenspiegel eines an der Theodor-Fleitmann-Straße parkenden Fiats 500. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete ihn dabei und informierte die Polizei. Die alarmierten Polizisten trafen den 21-Jährigen sowie zwei Begleiter im Nahbereich an. Bei der Personenkontrolle stellte sich heraus, dass gegen den 21-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde festgenommen. Zudem ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen einer Sachbeschädigung gegen ihn. (schl)

Eine Zeugin beobachtete am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:00 Uhr, wie sich mehrere Personen auf dem Gelände einer Firma in der Straße Am großen Teich aufhielten und augenscheinlich Metall in einen roten Sprinter luden. Zudem beobachtete sie ein weiteres silbernes Fahrzeug, das sich im Nahbereich aufhielt. Wie sich bei Eintreffen der Polizisten herausstellte, waren die Personen in eine ansässige Firma eingebrochen und hatten mehrere hundert Kilo Messing entwendet. Sie konnten am Firmengelände nicht mehr angetroffen werden. Am Sonntagabend, gegen 21:15 Uhr, kam es erneut zu einem Metalldiebstahl in der Straße Am großen Teich. Über eine Überwachungskamera wurden zwei Personen und ein roter Mercedes Sprinter auf einem Firmengelände beobachtet. Durch die Besatzung eines Streifenwagens wurde das Fahrzeug in der Folge an der Unnaer Straße in Fröndenberg angetroffen und kontrolliert. Die beiden Fahrzeuginsassen, ein 19-Jähriger und ein 21-Jähriger aus Dortmund, wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie wird in den beiden oben genannten Fällen ermittelt. Im letztgenannten Fall von Sonntagabend blieb es bei einem Einbruchsversuch. Die Täter scheiterten offenbar beim Versuch ein Tor aufzuhebeln. Die Ermittlungen dauern an. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell