Polizei Mettmann

POL-ME: Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen - 33-Jähriger leicht verletzt - Ratingen - 2305098

Mettmann (ots)

Am späten Dienstagnachmittag, 30. Mai 2023, kam ein alkoholisierter 33-Jähriger mit seinem BMW von der Fahrbahn ab und verunfallte schwer. Der Mettmanner wurde leicht verletzt, an seinem BMW entstand Totalschaden.

Das war geschehen:

Gegen 17:45 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem 1er BMW die Metzkausener Straße in Richtung Mettmann. In einer leichten Rechtskurve verlor er, vermutlich aufgrund eines vorangegangenen Alkoholkonsums, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der BMW überquerte einen Grünstreifen und blieb stark verunfallt auf einem Feld liegen.

Eine Zeugin alarmierte die Polizei sowie die Rettungskräfte, die den leicht verletzten Mettmanner zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Da den Beamten im Rahmen der Unfallaufnahme bereits Alkoholgeruch in der Atemluft des 33-Jährigen aufgefallen war und ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest mit 1,8 Promille (0,92 mg/) positiv verlief, ordneten sie die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mettmanner ein und stellten seinen Führerschein sicher. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

