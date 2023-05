Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist zeigt sich schamverletzender Weise - Langenfeld - 2305097

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Samstagnachmittag, 27. Mai 2023, zeigte sich ein Exhibitionist einer 72-Jährigen in schamverletzender Weise. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 17:30 Uhr ging eine 72-Jährige mit ihrem Hund entlang der Trompeter Straße in Richtung Leichlingen spazieren, als sie von einem Radfahrer überholt wurde. Der Mann saß nur kurze Zeit später, in Höhe des dortigen Bahnübergangs, auf einer Parkbank und sprach sie auf ihren Hund an. Während des Gespräches zeigte sich der lediglich mit einer Badehose bekleidete Mann plötzlich gegenüber der Dame in schamverletzender Weise.

Die Seniorin begab sich zu ihrer Wohnanschrift und alarmierte folgerichtig die Polizei. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Eine Nahbereichsfahndung nach dem Exhibitionisten verlief leider ergebnislos.

Der Tatverdächtige mit einem europäischen Phänotypus soll circa 30 Jahre alt und circa 180 cm groß gewesen sein. Er soll kurze braune Haare die vorne gelockt waren, getragen haben und von sehr schlanker Statur gewesen sein.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Langenfeld, Telefon 02173 / 288 6310, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell