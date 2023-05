Polizei Mettmann

POL-ME: Versuchter Handyraub - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2305096

Mettmann (ots)

Am Samstagabend, 27. Mai 2023, versuchte ein Unbekannter einem 16-jährigen Velberter sein Handy zu rauben. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 21:45 Uhr hielt sich ein 16-Jähriger an der Bushaltestelle "Ratingen-Ost" an der Straße "Am Ostbahnhof" auf, als er von einem Unbekannten angesprochen und um sein zu diesem Zeitpunkt in der Hand gehaltenes Handy gebeten wurde. Der Unbekannte gab vor, lediglich ein Telefonat führen zu wollen, doch der 16-Jährige war misstrauisch und verweigerte die Herausgabe. Daraufhin wurde er nach eigenen Angaben von demjenigen angegriffen und durch mehrere Schläge und Tritte leicht verletzt.

Anschließend floh der Angreifer durch die S-Bahnhof-Unterführung in Richtung Josef-Schappe-Straße. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung der alarmierten Polizei konnte der Tatverdächtige im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Der Räuber unbekannten Alters kann folgendermaßen beschrieben werden: - circa 170 cm groß - schlanke Figur - schwarze Haare - südländisches Erscheinungsbild - sprach Deutsch mit Akzent - schwarz gekleidet - trug eine schwarze Basecap

Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatgeschehen sowie Angaben zur Identität des flüchtigen Räubers tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

