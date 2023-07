Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Unbekannter Dieb steigt in Auto zu und entwendet Geld

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem ein Senior am Samstag, 1. Juli 2023, in einem Kreditinstitut in Buer Bargeld abgehoben hat und anschließend bestohlen wurde, sucht die Polizei den Täter und Zeugen der Tat. Der 75 Jahre alte Gelsenkirchener hatte gegen 10.40 Uhr Geld in der Bank an der Breddestraße abgeholt und war anschließend in sein davor geparktes Auto eingestiegen. Unvermittelt stieg ein ihm unbekannter Mann auf der Beifahrerseite in sein Fahrzeug ein und fragte, ob der 75-Jährige ihm Kleingeld für einen Parkautomaten wechseln könne. Als der Senior seine Geldbörse zückte, griff der Unbekannte in diese, woraufhin der Gelsenkirchener sein Portemonnaie sofort zurückzog. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Kurz darauf bemerkte der 75-Jährige, dass ihm das zuvor abgehobene Bargeld entwendet worden war. Der Gesuchte ist 30 bis 50 Jahre alt, hatte dunkle Haare und trug dunkle Oberbekleidung. Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich mit Hinweisen zum Täter beim Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

Grundsätzlich rät die Polizei: Seien Sie misstrauisch, wenn Sie nach einer Geldabhebung von fremden Personen angesprochen und gefragt werden, ob Sie ihnen Geld wechseln können. Hierbei könnte es sich um den Versuch eines Trickdiebstahls handeln. Verweisen Sie außerdem fremde Personen direkt aus Ihrem Auto und verständigen Sie im Notfall die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell