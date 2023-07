POL-LIP: Lemgo. Stromkabel auf Baustelle gestohlen.

Lippe (ots) - Montagnachmittag (10.07.2023) stahl ein Mann gegen 16:15 Uhr 9 Sonnenbrillen bei einer Optiker-Filiale in der Langen Straße. Er floh zu Fuß in Richtung Neustadt. Der Dieb wird folgendermaßen beschrieben: 25 - 30 Jahre alt, etwa 1,90 m groß, schlank, schwarze, kurze Haare, bekleidet mit einem Poloshirt in der Farbe Pink/Koralle, helle, kurze Jeans, dunkle Sneaker und Sonnenbrille. Er hatte eine helle ...

