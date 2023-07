POL-LIP: Leopoldshöhe. Einbrüche im Industriegebiet.

Lippe (ots) - Drei Fahrräder stahlen Unbekannte am Sonntag (09.07.2023) zwischen 14 und 18:30 Uhr am Freibad in der Straße "Am Fischerteich". Die Räder standen zum Zeitpunkt des Diebstahls verschlossen am Fahrradständer des Freibads. Es handelt sich um Mountainbikes, zwei der Marke Cube (eins in grau mit orangen Absetzungen, eins in grau mit gelben Absetzungen) sowie ein Fahrrad der Marke Rockrider ST 540 S in ...

mehr