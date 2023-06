Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Ungebetene Besucher in der Nacht

Zeugen gesucht

Münster (ots)

Zwei noch unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen (27.6.) offenbar ihr Unwesen am Bahnhofsplatz getrieben und versucht, in die Räume eines Einfamilienhauses einzusteigen. Als einer der Kriminellen sich gegen 1 Uhr an dem Fenster zu schaffen mache und das Rollo hochschob, weckten seine Geräusche den 44-jährigen Bewohner des Hauses, der sofort versuchte, den ungebetenen Besucher festzuhalten. Der Versuch missglückte und der noch Unbekannte sowie ein weiterer Begleiter, der mutmaßlich vor dem Anwesen wartete, ergriffen die Flucht. Einer der Täter wurde als sportlich und von dünner Statur beschrieben. Er trug eine dunkle Trainingsjacke mit Streifen auf den Schultern und eine dunkle Basecap. Weitere Details liegen den Ermittlern des Kommissariats 21/22 derzeit nicht vor. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise mit Bezug zu diesem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

