POL-DA: Bensheim: Unzulässiger E-Scooter von Polizei gestoppt

Seeheim-Jugenheim (ots) - Nachdem am Sonntagabend (25.06.), gegen 21.30 Uhr eine Sporthalle im Ortsteil Ober-Beerbach in Vollbrand geraten war (wir haben berichtet) haben die Ermittler des Kommissariats 10 erste Untersuchungen am Brandort durchgeführt. Nach derzeitigen Kenntnisstand ist die Ursache in einem ...

mehr