Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf/Gundernhausen: Autos geraten in Brand

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Roßdorf/Gundernhausen (ots)

Aus noch nicht bekannten Gründen geriet ein blauer Dacia auf dem Parkplatz einer Kirche in der Nordhäuser Straße am frühen Samstagmorgen (24.6.) in Vollbrand. Gegen 3.45 Uhr war die Rettungsleitstelle von Zeugen alarmiert worden. Feuerwehr und Polizei rückten gemeinsam aus. Die Flammen griffen zudem auf einen unmittelbar neben dem Dacia parkenden Sprinter über. Auch dieses Fahrzeug brannte komplett aus. Infolge der Hitzeentwicklung wurde zudem ein drittes, in der Nähe stehendes Auto in Mitleidenschaft gezogen. Gegen 4.30 Uhr waren die Flammen von der Feuerwehr gelöscht. Der infolge des Feuers verursacht Gesamtschaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf eine Summe von mehreren Zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und schließt derzeit eine Brandstiftung nicht aus. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell