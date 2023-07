POL-LIP: Kreis Lippe. Warnung vor Betrug über SMS und Messenger-Nachrichten.

Lippe (ots) - Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte am Montagabend (10.07.2023) gegen 23:05 Uhr im Johannisweg verdächtige Personen in einem Garten und rief den Notruf. Zwei Unbekannte in dunkler Kleidung wurden beobachtet. Ein Diensthundeführer war zufällig in der Nähe, doch den Unbekannten gelang es zu flüchten. Sie hatten augenscheinlich versucht, eine Terrassentür aufzubrechen. Wer weitere Hinweise geben kann, ...

mehr