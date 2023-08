Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Von Fahrbahn abgekommen

Bad Hersfeld. Am Montag (31.07.), gegen 07.20 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Breitenbach am Herzberg die B 62 aus Richtung Bad Hersfeld-Asbach kommend in Richtung Eichhofkreisel. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld fuhr zeitgleich in entgegengesetzter Richtung. Im Bereich einer Rechtskurve verlor der Fahrer aus Breitenbach am Herzberg aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich im dortigen Straßengraben und kam dann wieder in Fahrtrichtung neben der Fahrbahn zum Stehen. Dabei wurde der 46-Jährige leicht verletzt. Durch den Unfall wurden Teile des Pkw umhergewirbelt und beschädigten dabei den Pkw des Fahrers aus Bad Hersfeld. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro.

Fahrradfahrer gestürzt

Bad Hersfeld. Am Montag (31.07.), gegen 11.40 Uhr, befuhr ein 27-Jähriger aus Gießen mit seinem Fahrrad die Homberger Straße in Richtung Glimmesmühle. Hinter dem Fahrradfahrer fuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer in gleicher Richtung. Derzeitigen Erkenntnissen nach wollte der Pkw-Fahrer den Radfahrer überholen. Da dieser jedoch gerade links abbiegen wollte, musste er eine Gefahrenbremsung durchführen. Der 27-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand kein Sachschaden. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell