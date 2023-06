POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen auf der BAB 11 auf Höhe der Ortschaft Nadrensee

Feldberger Seenlandschaft (ots) - Am 03.06.2023, gegen 10:30 Uhr ereignete sich in Cantnitz in der Feldberger Seenlandschaft ein Verkehrsunfall. Der 17-jährige deutsche Fahrer eines Leichtkraftrades fuhr auf der Straße "Am Gutsgarten" in Richtung Ollendorfer Weg. Als er nach rechts in Richtung Stolpe abbiegen wollte, geriet er zu weit nach links und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Pkw Seat zusammen. Der ...

mehr