POL-OH: Umgestürzter Baum sorgt für Unfall auf der A7

Kalbach (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (09.08.), gegen 3.45 Uhr, ereignete sich auf der A 7 in Fahrtrichtung Würzburg ein Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Derzeitigen Erkenntnissen nach fuhren kurz vor der Landesgrenze Bayern fünf Lkw über einen am rechten Fahrbahnrand liegenden Baum, der kurz zuvor umgestürzt war. Glücklicherweise wurde hierbei keine Person verletzt. Durch das Überfahren der Baumkrone entstanden an den Führerhäusern und den Unterböden der Fahrzeuge Sachschäden. Hierbei kam es nach ersten vorläufigen Schätzungen zu einer Gesamtsachschadenshöhe im mittleren fünfstelligen Bereich. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr einspurig weiterfließen. Zur einer größeren Verkehrsbehinderung kam es hierbei nicht. Im Einsatz war neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg die Freiwillige Feuerwehr Uttrichshausen. Die Autobahnmeisterei war mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt.

