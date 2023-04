Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Autofahrerin verwechselt die Pedalen und beschädigt sechs Autos- rund 56.000 Euro Blechschaden (26.04.2023)

Deißlingen (ots)

Rund 56.000 Euro Blechschaden an insgesamt sechs Autos sind die Folgen eines Unfalls, der am Mittwochvormittag, gegen 9.30 Uhr, auf dem P+M Parkplatz auf Höhe des Kreisverkehrs der Bundesstraße 523 und der Landesstraße 433 passiert ist. Eine 54-Jährige war mit einem VW Touran im Kreisverkehr der B523 und der L433 unterwegs. Plötzlich beschleunigte die Frau ihren Wagen und fuhr auf den P+M Parkplatz, wo sich die Fahrer eines Mercedes Sprinters und eines Toyotas in einer Kontrollstelle der Verkehrspolizei Zimmern befanden. Die 54-jährige Autofahrerin prallte zunächst gegen die geöffnete Fahrertür des Sprinters, dann gegen den geöffneten Kofferraum des Toyotas und stieß im Anschluss noch mit einem geparkten VW zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW gegen einen danebenstehenden Opel Zafira geschoben. Bei der Kollision mit dem Sprinter flogen Teile der Autotür herum, wodurch noch ein geparkter Audi A4 zu Schaden kam. Niemand verletzte sich bei dem Unfall. Laut derzeitigen Stand der Ermittlungen verwechselte die 54-Jährige das Gas- mit dem Bremspedal. Ursächlich dafür dürften gesundheitliche Probleme bei der Touran-Fahrerin gewesen sein. Die Polizei schätzt die entstandenen Schäden am VW Touran auf etwa 15.000 Euro, am Sprinter auf 5.000 Euro, am Toyota auf rund 8.000 Euro, am VW auf ungefähr 20.000 Euro, am Opel auf rund 8.000 Euro und am Audi auf zirka 500 Euro.

