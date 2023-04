Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen/ Frittlingen/ Lkr. Tuttlingen) Erneute Buntmetalldiebstähle- Zeugen gesucht (25./26.04.2023)

Aldingen/ Frittlingen (ots)

Nachdem es bereits am vergangenen Wochenende in Leipferdingen zu einem Buntmetalldiebstahl gekommen ist, wir berichteten, sind am Dienstag zwei weitere Vorfälle in Aldingen und in Frittlingen bei der Polizei in Spaichingen gemeldet worden. Im Zeitraum von Dienstag, 19.00 Uhr, bis Mittwoch, 8.30 Uhr, haben Unbekannte in der Aldinger Steigstraße zwei Kupferrohre (Fallrohre) von einem Grundstück geklaut. Auch in Frittlingen in der Wilflingerstraße schlugen Buntmetalldiebe zu. Hier rissen die Diebe ein etwa 5 Meter langes aus Kupfer bestehendes Fallrohr vom Gebäude der Friedhofskapelle ab und nahmen es mit. Ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Für den Abtransport ihrer Beute dürften die Täter in beiden Fällen einen größeren Wagen oder ein Auto mit Anhänger benutzt haben. Personen, die verdächtige Beobachtungen in den Bereichen gemacht haben oder Hinweise zu den Dieben geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell