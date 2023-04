Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Schloßstraße und K 6176 zwischen Selgetsweiler und Rappenhof (26.04.2023)

Hohenfels, K6176 (ots)

Am Mittwochabend ist es auf der Kreuzung der Schloßstraße und der Kreisstraße 6176 zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Personen Verletzungen erlitten. Ein 66-jähriger Mercedesfahrer war auf der Schloßstraße von Selgetsweiler kommend in Richtung Rappenhof unterwegs. An der Kreuzung zur K6176 hielt der Mann zunächst an und fuhr dann in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Opel einer 50 Jahre alten Frau. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Opel in die Grünfläche neben der Fahrbahn, überschlug sich und touchierte einen Baum, ehe der Wagen auf dem Dach zum Liegen kam. Die 50-Jährige konnte sich selbstständig aus dem demolierten Auto befreien. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 66-Jährige musste ebenfalls zur Untersuchung in eine Klinik. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Opel und dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von je rund 8.000 Euro. Die Feuerwehren aus Hohenfels und Stockach unterstützten bei der Unfallaufnahme mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 40 Mann. Die Kreuzung war währenddessen für rund eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell