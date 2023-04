Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Sturz verletzt (26.04.2023)

Gottmadingen (ots)

Ein Radfahrer hat sich bei einem Sturz auf der Kirchstraße am Mittwochmittag Verletzungen zugezogen. Ein 36-jähriger Audi-Fahrer bog von der Hauptstraße nach links in die Kirchstraße ab und anschließend direkt auf den Parkplatz einer Metzgerei. Zeitgleich kam dem 36-Jährigen ein 52 Jahre alten Rennradfahrer entgegen. Sowohl der Audifahrer als auch der Radler bremsten, so dass es zu keiner Kollision zwischen den Fahrzeugen kam. Der 52-Jährige bremste jedoch so stark mit der Vorderbremse, dass er sich überschlug und mit dem Kopf auf die Straße stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Am Rennrad entstand geringer Sachschaden.

