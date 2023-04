Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Polizei warnt vor falschen Handwerkern!

Gottmadingen (ots)

Erneut hat ein falscher Handwerker am Mittwoch versucht, in das Haus einer lebensälteren Frau zu gelangen. Gegen Mittag klingelte der Fremde an der Haustür der 90-Jährigen und gab vor, Mitarbeiter einer Heizungsfirma zu sein und die Heizungen im Haus überprüfen zu müssen. Nachdem der angebliche Firmenname der Seniorin jedoch nicht bekannt war, kündigte sie an zunächst ihren Sohn anrufen zu wollen. Daraufhin verließ der falsche Handwerker umgehend das Grundstück. Zu dem Unbekannten liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: etwa 30 Jahre alt, ungefähr 190 Zentimeter groß. Er war schwarz gekleidet und trug zudem eine schwarze Baseball-Kappe.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals vor falschen Handwerkern und mahnt zu besonderer Vorsicht! Lassen Sie keine Handwerker, die Sie nicht selbst bestellt haben in ihre Wohnung, ebenso keine Fremden! Weder an der Haussprechanlage noch an der Wohnungstür sollte man sich zu irgendetwas überreden oder unter Druck setzen lassen. Im Zweifel direkt die Tür schließen! Hinweise, um sich vor unseriösen Handwerken zu schützen, bekommt man bei den Präventionsstellen der örtlichen Polizei und im Internet unter www.polizei-beratung.de.

