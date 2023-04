Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Versuchter Handy-Diebstahl durch Tätergruppe - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

Drei unbekannte Täter haben am Mittwochabend an der Bushaltestelle Rößleplatz gegenüber dem Kino CineStar versucht, einem 30-Jährigen das Handy und Zigaretten zu entwenden. Die drei Täter standen zunächst in einer Gruppe von etwa fünf bis sechs Personen im Bereich der Bushaltestelle. Als der 30-Jährige kurz nach 23 Uhr vom Kino her zu Fuß die Straße wechselte und an der Bushaltestelle vorbeiging, lösten sich die drei jungen Männer aus der Gruppe, gingen auf den 30-Jährigen zu und sprachen diesen an. Dabei bedrängten die Unbekannten den Angesprochenen fast körperlich, wobei einer der Täter den Arm um den Mann legte, als wären sie alte Bekannte. Zeitgleich zog einer der beiden anderen Täter zunächst unbemerkt Handy und Zigaretten aus der Jackentasche des 30-Jährigen. Als dieser den versuchten Diebstahl bemerkte und rief, kam es zu einem kurzen Gerangel. Schließlich ließen die Unbekannten Handy und Zigaretten zurück und flüchteten, mittlerweile dürfte es 23.30 Uhr gewesen sein, in Richtung "Alte Herdstraße". Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise. Bei den drei Tätern dürfte es sich um jüngere Männer mit dunkler beziehungsweise südländischer Hautfarbe handeln. Einer der Täter soll eine rote Jacke, ein zweiter eine weiße Winterjacke getragen haben. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den drei beschriebenen Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schwenningen, Tel.: 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell