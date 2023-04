Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall mit 12.000 Euro Blechschaden (26.04.2023)

Wurmlingen (ots)

Bei einem Unfall im Einmündungsbereich der Bundesstraße 523 und der Kreisstraße 5920 ist es am Mittwochnachmittag, gegen 15.30 Uhr, zu einem Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro gekommen. Ein 40-jähriger Fahrer eines Opel Corsa war auf der K 5920 aus Richtung Wurmlingen herkommend unterwegs. An der Einmündung zur B 523 bog der Mann nach links in Richtung Tuttlingen ab. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Audi A3 einer 32-Jährigen, die auf der vorfahrtsberechtigten B 523 von Tuttlingen herkommend in Richtung Tunningen fuhr. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den am Audi entstandenen Schaden rund 10.000 Euro und am Opel auf rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell