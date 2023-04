Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Fußgängerin bei Unfall auf der Heinrich-Fahr-Straße verletzt (25.04.2023)

Stockach (ots)

Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall am frühen Dienstagmorgen auf der Heinrich-Fahr-Straße verletzt worden. Eine 24 Jahre junge Frau überquerte gegen kurz nach 5 Uhr auf dem Fußgängerüberweg auf Höhe des Busbahnhofes die Fahrbahn. Dabei kam es zur Kollision mit einem aus Richtung Hindelwangen kommenden 60-jährigen Honda-Fahrer. Der Wagen erfasst die Frau am Bein, woraufhin sie stürzte. Der 60-Jährige brachte die verletzte Frau in eine Klinik.

