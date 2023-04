Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Motorrad-Diebstahl im Metzgerwaidring - Polizei bittet um Hinweise (26./27.04.2023)

Radolfzell (ots)

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6 Uhr, versucht ein Motorrad zu entwenden. Der Unbekannte knackte das Lenkradschloss des vor dem Anwesen Nummer 54 abgestellten Honda Motorrads, manipulierte an der Zündung und schob das Zweirad schließlich mehrere hundert Meter bis zum Radweg an der Schlesierstraße, wo er es liegen ließ. Das an dem Motorrad angebrachte Kennzeichen "KN-D 944" nahm der Dieb jedoch mit. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den unbekannten Täter oder den Verbleib des Kennzeichenschildes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell