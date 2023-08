Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Sattelzug und Pkw auf der BAB 5

Alsfeld (ots)

Am Mittwoch (09.08.), gegen 06.45 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Karlsruhe mit seinem Lastzug die BAB 5 vom Reiskirchener Dreieck kommend in Richtung Hattenbacher Dreieck. Zwischen der Anschlussstelle Alsfeld-Ost und dem Hattenbacher Dreieck geriet der Fahrer vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme von dem rechten auf den linken Fahrstreifen und kollidierte dort mit dem VW Passat eines 59-Jährigen aus dem Vogelsbergkreis. Der Pkw, besetzt mit vier Insassen, touchierte in der Folge die Mittelschutzplanke. Derzeitigen Erkenntnissen nach wurde der Pkw schließlich von dieser abgewiesen, schleuderte über die Fahrbahn und prallte gegen die Außenschutzplanke, wo er schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam.

Eine Insassin des VW Passats, die Ärztin ist, kümmerte sich umgehend um den 60-jährigen Fahrer des Lastzuges. Der 59-jährige Fahrer des Pkw und ein 57-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Alle drei Personen kamen zur medizinischen Versorgung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser.

Zur Reinigung der Fahrbahn von Schmutz und Trümmerteilen wurde die Autobahnmeisterei aus Alsfeld hinzugezogen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 60.000 Euro.

Bei dem Verkehrsunfall kam es zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell