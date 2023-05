Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: 159. Stiftungsfest - Freiwillige Feuerwehr Celle-Hauptwache feiert Geburtstag!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Celle (ots)

Blaue Uniformen prägten am vergangenen Samstag das Bild im "Stadtpalais Celle", denn die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache feierte hier ihren 159. Geburtstag. 200 Gäste begingen einen festlichen Abend in stilvoller Umgebung.

Das traditionelle Stiftungsfest erinnert an die Gründung der Wehr am 16. April 1864. Damals entschlossen sich Mitglieder des Männerturnvereins rund um den Gründer der Wehr Carl Ellecke eine Freiwillige Feuerwehr aufzubauen und den Bürgerinnen und Bürgern in Not zu helfen.

Das Fest ist auch ein Dankeschön an die Feuerwehrfrauen und -männer die ihren Dienst ehrenamtlich in der Wehr versehen. Doch die Freiwillige Feuerwehr würde nicht ohne die Partnerinnen und Partner der Mitglieder funktionieren. Denn sie stärken den freiwilligen Feuerwehrleuten den Rücken, ermöglichen ihnen den Gang zu nicht planbaren Einsätzen, sowie zu Diensten und Veranstaltungen. Dieser Abend dient daher auch für sie als Dankeschön, das wir an dieser Stelle gerne wiederholen!

Ausgerichtet wurde das Stiftungsfest in diesem Jahr vom 3. Zug der Ortsfeuerwehr. Zugführer und Cheforganisator Arne Rehkopf freute sich im Anschluss über ein gelungenes Fest, denn einen 159. Geburtstag feiert man nicht jedes Jahr! Und auch die eigentliche Aufgabe der Feuerwehr wurde an diesem festlichen Abend natürlich nicht vergessen. Während des gesamten Abends war die Feuerwehr stets einsatzbereit. Um schnell auf einen Notruf reagieren zu können, stellten 20 Mitglieder des 3. Zuges eine Einsatzbereitschaft bis Sonntagmorgen um 8 Uhr. Nach einem gemeinsamen Frühstück endete die Bereitschaft.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell