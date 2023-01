LPI-GTH: Mit Alkohol und ohne Fahrerlaubnis

Gotha (ots) - Vergangene Nacht machte sich ein 53-Jähriger an einem Flachbau in der Gleichenstraße zu schaffen und entwendete ein Kupferfallrohr. Der Mann konnte unmittelbar nach dem Diebstahl durch Einsatzkräfte der Polizei gestellt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

