Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Baucontainer an der Oste aufgebrochen, LKW-Auflieger aufgebrochen und Shampoo erbeutet, Geldkassette in Hofladen geknackt, Fahrradeigentümer gesucht

Stade (ots)

1. Unbekannte brechen Baucontainer auf und entwenden Kabel

Bisher unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht eine Baustelle an der Eisenbahnbrücke über die Oste zwischen Burweg und Hechthausen betreten und haben dort einen Bürocontainer aufgebrochen und durchsucht. Was dabei erbeutet werden konnte steht noch nicht fest. Anschließend haben die Unbekannten dann noch auf der Eisenbahnbrücke mehrere Kupferkabel mitgenommen.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

2. Unbekannte brechen LKW-Auflieger auf und entwenden 2000 Flaschen Shampoo

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht in Buxtehude im Gewerbegebiet in der Philipp-Reis-Straße einen dort in einer Parkbucht abgestellten LKW-Sattelauflieger aufgebrochen und dann daraus anschließend ca. 2.000 Flaschen Shampoo der Marke DOVE entwendet. Zum Abtransport des Diebesgutes müssen der oder die Diebe mit einem entsprechenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein.

Der angerichtete Schaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

3. Geldkassette in Blumenthaler Hofladen aufgebrochen

Ein bisher unbekannter Täter ist in der vergangenen Nacht gegen kurz nach Mitternacht in Blumenthal in der Ostestraße in einen dortigen Hofladen eingedrungen und hat eine Geldkassette mit brachialer Gewalt geöffnet. Ob er dabei etwas erbeuten konnte, ist derzeit unklar.

Der angerichtete Schaden beläuft sich auf über 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

4. Polizei Stade sucht Eigentümer von Trekkingrad

Im Rahmen eines derzeit bei der Stader Polizei laufenden Ermittlungsverfahren haben die Beamten ein weißes Trekkingbike der Marke Conway TC 400 mit Korb auf dem Gepäckträger sicherstellen können, für das jetzt der rechtmäßige Eigentümer gesucht wird.

Dieser wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

Foto vom Fahrrad in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

