Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Verbotene Gegenstände sichergestellt

Offenburg (ots)

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben gestern Nachmittag zwei verbotene Gegenstände sichergestellt. Bei der Kontrolle eines 29-jährigen tschechischen Staatsangehörigen im Offenburger Stadtgebiet, wurde in dessen Auto in der Mittelkonsole ein Schlagring und im Handschuhfach ein Einhandmesser aufgefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Den Mann muss nun mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

