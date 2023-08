Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden Rollgerüst von Stader Baustelle, Einbrecher schleicht sich in Buxtehuder Wohnhaus ein, Unbekannte entwenden zwei Außenbordmotoren und machen die dazugehörenden Boote los

Stade (ots)

1. Unbekannte entwenden Rollgerüst von Stader Baustelle

Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt haben Unbekannte vor fast zwei Wochen in der Zeit zwischen Freitag, den 21.07., 17:00 h und Samstag, den 22.07., 08:00 h in Stade-Riensförde von einer dortigen Baustelle des Bildungscampus ein transportfertig auf Palette verpacktes Rollgerüst entwendet.

Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein müssen. Der angerichtete Schaden wird mit ca. 3.500 Euro angegeben.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Einbrecher schleicht sich in Buxtehuder Wohnhaus ein

Am frühen Dienstnachmittag gegen 13:30 h hat sich ein bisher unbekannter Täter in Buxtehude-Neuland Zutritt zu einem dortigen Wohnhaus verschafft und sich in die Wohn- und Büroräume eingeschlichen.

Hier konnte der dann eine geringe Menge Bargeld erbeuten und damit unerkannt die Flucht antreten.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

3. Unbekannte entwenden zwei Außenbordmotoren und machen die dazugehörenden Boote los

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag, 31.07., 17:00 h bis Mittwoch, 02.08., 18:15 h in der Deichstraße in Stade-Abbenfleth die Steganlage des dortigen Wassersportvereins betreten und von zwei dort festgemachten Booten die Außenbordmotoren abmontiert und entwendet. Zusätzlich wurden dann noch die beiden Boote losgemacht, so dass diese dann auf der Bützflether Süderelbe trieben und von den Einsatzkräften der Feuerwehr und der DLRG wieder eingefangen und festgemacht werden mussten.

Entwendet wurden dabei ein Motor der Marke MERCURY F150 LEFI und ein SUZUKI 140.

Aufgrund der Größe und des Gewichts der beiden Motoren, die jeweils fast 200 kg wiegen geht die Polizei davon aus, dass mehrere Täter am Werk gewesen sein müssen und der Abtransport mit einem passenden Fahrzeug oder Anhänger erfolgt ist.

Der angerichtete Schaden dürfte sich auf ca. 20.000 Euro belaufen.

Hinweise auf den oder die Täter, evtl. beteiligte Fahrzeuge und den Verbleib der Motoren bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

